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Стерлинг сказал, что должен сделать Махачев для статуса величайшего легковеса UFC

Стерлинг сказал, что должен сделать Махачев для статуса величайшего легковеса UFC
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Бывший чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг сказал, что, по его мнению, должен сделать действующий обладатель титула в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев для статуса величайшего бойца в истории дивизиона.

«Если Ислам победит Армана, а затем одержит ещё одну победу, то его можно будет считать величайшим легковесом в истории. С этим будет сложно спорить. Кто ещё добивался того же?» – сказал Стерлинг в видео на своем YouTube-канале.

19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Махачев проведёт реванш с соотечественником Арманом Царукяном. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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