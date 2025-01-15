Арман Царукян рассказал, станцует ли с Двалишвили, если одержит победу на UFC 311

Претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Арман Царукян рассказал, станцует ли с действующим обладателем пояса UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили, если одержит победу в бою с чемпионом UFC в категории до 70 кг Исламом Махачевым на турнире UFC 311.

«Я не умею хорошо танцевать. Но если мы победим, я как-нибудь станцую. Обязательно», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

Напомним, Царукяну 28 лет. На профессиональном уровне армяно-российский боец одержал 22 победы, из которых 14 были одержаны досрочно, и потерпел три поражения.

Ранее Царукян поделился мыслями о потенциальной схватке между Махачевым и Чимаевым.