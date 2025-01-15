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«Не вижу вариантов». Эдди Хирн сказал, кто должен стать следующим соперником Канело

«Не вижу вариантов». Эдди Хирн сказал, кто должен стать следующим соперником Канело
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Известный британский промоутер Эдди Хирн считает, что следующим соперником бывшего лидера рейтинга pound-for-pound мексиканца Сауля Альвареса должен стать непобеждённый американец Теренс Кроуфорд (41-0, 30 KO).

«Бой с Кроуфордом не слишком воодушевляет, но это, пожалуй, единственный большой поединок для него сейчас. Не вижу других вариантов», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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