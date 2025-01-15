Уиттакер: Ислам и Арман не на одном уровне. Трудно представить, как Махачев проигрывает

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер утверждает, что претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Арман Царукян уступает в навыках действующему обладателю пояса UFC в категории до 70 кг Исламу Махачеву.

«У меня есть понимание того, насколько хорош Арман Царукян. Но давайте посмотрим на последний бой Ислама и последний бой Армана. Исходя из них, я чувствую, что между ними существует разница в навыках. Все говорят о том, какой классный дебют был у Царукяна, что это ещё было короткое уведомление и так далее. Но посмотрите на уровень оппозиции Ислама. Этот парень сейчас в хорошем положении. Мне весьма трудно представить то, как Махачев терпит поражение», — приводит слова Уиттакера портал Sherdog.