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Уиттакер: Ислам и Арман не на одном уровне. Трудно представить, как Махачев проигрывает

Уиттакер: Ислам и Арман не на одном уровне. Трудно представить, как Махачев проигрывает
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Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер утверждает, что претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Арман Царукян уступает в навыках действующему обладателю пояса UFC в категории до 70 кг Исламу Махачеву.

«У меня есть понимание того, насколько хорош Арман Царукян. Но давайте посмотрим на последний бой Ислама и последний бой Армана. Исходя из них, я чувствую, что между ними существует разница в навыках. Все говорят о том, какой классный дебют был у Царукяна, что это ещё было короткое уведомление и так далее. Но посмотрите на уровень оппозиции Ислама. Этот парень сейчас в хорошем положении. Мне весьма трудно представить то, как Махачев терпит поражение», — приводит слова Уиттакера портал Sherdog.

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