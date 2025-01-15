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Джо Роган: если бы стюардесса высадила Хабиба в Дагестане, её бы бросили в яму

Джо Роган: если бы стюардесса высадила Хабиба в Дагестане, её бы бросили в яму
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Известный американский комментатор UFC, а также стендап-комик Джо Роган высказался о том, что члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова сняли с авиарейса в США.

«Разве это не безумие? Какая-то девушка подошла к Хабибу, когда он летел, поскольку он сидел у аварийного выхода. Есть видео. Это безумие! Он говорит ей: «Я могу это сделать, понимаю английский и могу говорить на нём». И его вышвырнули из чёртового самолёта.

Я хотел бы сидеть в этом самолёте. Может, эта девушка думает, что Джон Джонс величайший, а не Хабиб [поэтому так и поступила]. Но блин… он был спокоен и уважителен. Разве вам не хотелось бы оказаться на этом рейсе и сказать: «Вы знаете, кто это? Позвольте мне сказать вам, кто это». А если бы она высадила Хабиба в Дагестане, то её бросили бы в яму», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

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