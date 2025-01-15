Хьюз: сделаю так, что бой с Нурмагомедовым будет выглядеть лёгким. Усман потеряет сознание

Ирландский боец PFL, выступающий в лёгком весе, Пол Хьюз высказался о предстоящем поединке с обладателем чемпионского титула Bellator в категории до 70 кг россиянином Усманом Нурмагомедовым, который состоится 25 января в Дубае на турнире PFL Champions Series.

«Думаю, если быть совершенно честным, то сделаю так, что бой с Усманом будет выглядеть со стороны лёгким. В какой-то момент Нурмагомедов на 100% потеряет сознание, без вопросов», — приводит слова Хьюза портал The Sports Rush.

Напомним, Хьюзу 27 лет. В своём профессиональном рекорде представитель Ирландии имеет 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и одно поражение.