Экс-чемпион UFC назвал качество Царукяна, которое может помешать ему выиграть на UFC 311

Бывший чемпион UFC британец Майк Биспинг считает, что российский легковес Арман Царукян может не справиться с психологическим давлением перед реваншем с действующим чемпионом соотечественником Исламом Махачевым.

«Единственное, что меня немного беспокоит, это настрой Армана Царукяна. В последний раз, выходя на бой, он ударил кого-то в толпе. Это говорит о темпераменте и способности справляться с эмоциями в больших боях. Это может всё изменить», — сказал Биспинг в интервью TNT Sports.

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Напомним, реванш Махачева и Царукяна возглавит 19 января турнир UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.