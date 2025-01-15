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Богатырёв: круто, что участники главного боя UFC 311 представляют Россию

Богатырёв: круто, что участники главного боя UFC 311 представляют Россию
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Тяжеловес ACA Адам Богатырёв поделился своими ожиданиями от поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. Бой состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

«Я очень редко смотрю бои, потому что мне их хватает и в своей жизни. Но бой Царукяна и Махачева ни за что не пропущу. Мне очень понравилось их первое противостояние. С тех пор многое поменялось, оба окрепли, стали лучше, опытнее, прибавили во всех аспектах. Два сильнейших легковеса планеты встретятся друг против друга, находясь на своих пиках. Что может быть интереснее?

И, конечно, очень круто, что участники поединка такого масштаба – это бойцы, которые представляют Россию, которые говорят на русском языке. Настоящее олицетворение того, что единоборства в нашей стране находятся на высочайшем уровне. Если выбирать победителя, отдам предпочтение Исламу Махачеву, но с небольшим преимуществом – буквально 51 на 49», — сказал Богатырёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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