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Мусаев поделился ожиданиями от реванша Махачева и Царукяна

Мусаев поделился ожиданиями от реванша Махачева и Царукяна
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Чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев поделился своими ожиданиями от поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. Бой состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

«Это тот самый поединок, в котором мне крайне тяжело даже попытаться предсказать победителя боя. Арман Царукян прогрессирует нереальными темпами, показывает отличные выступления, потихоньку подбирается к своему пику, выглядит крайне универсальным бойцом.

Что касается Ислама, тут даже комментарии излишни. Он всегда хорош, и я уверен, что реванш с Царукяном не станет исключением. Это самый большой бой 2025 года, несмотря на то что год только начался. С интересом включу телевизор утром 19-го числа. Думаю, что в итоге руку поднимут Махачеву, но наверняка мы увидим близкий поединок», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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