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Махачев, Царукян, Двалишвили и Умар Нурмагомедов подписали плакаты перед UFC 311

Махачев, Царукян, Двалишвили и Умар Нурмагомедов подписали плакаты перед UFC 311
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Участники главных боёв турнира UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе (США), подписали плакаты перед бойцовским уикендом.

Напомним, в главном событии действующий чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проведет защиту против соотечественника Армана Царукяна. Поединок станет реваншем.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

В соглавном событии чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили встретится с непобеждённым россиянином Умаром Нурмагомедовым.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе.

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