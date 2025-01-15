Махачев, Царукян, Двалишвили и Умар Нурмагомедов подписали плакаты перед UFC 311

Участники главных боёв турнира UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе (США), подписали плакаты перед бойцовским уикендом.

Напомним, в главном событии действующий чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проведет защиту против соотечественника Армана Царукяна. Поединок станет реваншем.

В соглавном событии чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили встретится с непобеждённым россиянином Умаром Нурмагомедовым.

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе.

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