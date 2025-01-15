«Сумасшедший удар». Царукян рассказал о спарринге с бразильцем, нокаутировавшим Махачева

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян рассказал о спаррингах с бразильцем Адриано Мартинсом, нанёсшим единственное поражение в карьере действующему чемпиону дивизиона Исламу Махачеву.

«Я вам однозначно скажу, что у него сумасшедший удар. Не просто лаки-панч, как люди говорят. Он мне в спарринге два раза так попал, что… Мне, наверное, никто такие не попадал.

Он мне один раз попал, у меня глаз весь синий был. Харкал кровью две недели после него. От природы сумасшедший удар. Он бьёт очень сильно. Правый боковой и левый прямой. Неудивительно, что Ислама положил? Вообще неудивительно», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».