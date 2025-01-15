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Хавьер Мендес: верю, что Ислам будет превосходить Царукяна в каждой области

Хавьер Мендес: верю, что Ислам будет превосходить Царукяна в каждой области
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Хавьер Мендес, тренер действующего обладателя чемпионского пояса UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с топовым армяно-российским бойцом UFC Арманом Царукяном. Бой состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

«Недальновидно говорить: «О, Ислам нокаутирует Армана». Давайте будем реалистами. Я не недооцениваю Армана. Он чертовски сильный соперник. Так что перед нами стоит серьёзный вызов. Тем не менее верю в то, что Ислам будет превосходить его в каждой области», — приводит слова Хавьера Мендеса портал BJ Penn.

Ранее Арман Царукян рассказал, станцует ли с Двалишвили, если одержит победу на UFC 311.

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