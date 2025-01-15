Физиев выразил недовольство долгим возвращением в UFC

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев заявил, что хотел бы вернуться в клетку престижнейшей организации мира как можно скорее.

«Я согласился на бои в сентябре, декабре, январе и феврале против четырёх разных соперников, но у меня до сих пор нет даты! Я усердно работаю и с нетерпением жду возможности выйти в клетку, однако прошло уже слишком много времени», – написал Физиев в социальных сетях.

Напомним, Физиев не выступал с сентября 2023 года, когда проиграл техническим нокаутом (травма колена) поляку Матеушу Гамроту. Поражение стало для него вторым подряд, ранее он уступил судейским решением американцу Джастину Гэтжи.