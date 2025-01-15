Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Физиев выразил недовольство долгим возвращением в UFC

Физиев выразил недовольство долгим возвращением в UFC
Комментарии

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев заявил, что хотел бы вернуться в клетку престижнейшей организации мира как можно скорее.

«Я согласился на бои в сентябре, декабре, январе и феврале против четырёх разных соперников, но у меня до сих пор нет даты! Я усердно работаю и с нетерпением жду возможности выйти в клетку, однако прошло уже слишком много времени», – написал Физиев в социальных сетях.

Напомним, Физиев не выступал с сентября 2023 года, когда проиграл техническим нокаутом (травма колена) поляку Матеушу Гамроту. Поражение стало для него вторым подряд, ранее он уступил судейским решением американцу Джастину Гэтжи.

Материалы по теме
Реванш Матеуша Гамрота и Рафаэля Физиева может состояться 1 февраля в Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android