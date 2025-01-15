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Усман Нурмагомедов высказался о заключительной подготовке к бою с Полом Хьюзом

Усман Нурмагомедов высказался о заключительной подготовке к бою с Полом Хьюзом
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Действующий обладатель чемпионского титула Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где рассказал о финальной подготовке к поединку с ирландцем Полом Хьюзом. Бой пройдёт на турнире PFL 25 января в Дубае (ОАЭ).

«Вот и началась моя крайняя тяжёлая неделя, и она уже проходит в Дубае. Время пролетело очень быстро, но я не тратил его зря. Мы почти на финишной прямой», — написал Нурмагомедов.

В активе Нурмагомедова 18 побед (14 досрочно) в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся). Хьюз в 14 боях одержал 13 побед (девять досрочно) при одном поражении. В настоящий момент у него серия из семи побед.

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