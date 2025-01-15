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Эксперт назвал человека, который может точно сказать, завершил ли Фьюри карьеру

Эксперт назвал человека, который может точно сказать, завершил ли Фьюри карьеру
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Известный боксёрский обозреватель Гарет Дэвис поделился мнением о решении Тайсона Фьюри завершить карьеру. Соответствующее заявление именитый британский боксёр сделал 13 января.

«Близкие к Тайсону люди разговаривали с ним утром, и тогда он ничего не говорил о завершении карьеры. Может ли это быть просто способ ведения переговоров? Да, ведь несколько лет назад он уже такое проделывал. Если бы у меня сейчас была возможность поговорить с Турки Аль аш-Шейхом, был бы готов поспорить, что у него есть ответ на этот вопрос», — сказал Дэвис на канале talkSPORT Boxing в YouTube.

В двух последних поединках Фьюри встречался с украинцем Александром Усиком и оба раза проиграл.

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