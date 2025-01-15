Дмитрий Бивол рассказал, за что любит бокс

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол объяснил, что ему нравится в боксе как виде спорта.

«Я люблю бокс, потому что это не про скорость только. Это не про силу только. Это не только про характер. Это про всё. Здесь нет какой-то одной истины. Нельзя сказать, что нужно бить удар только так, и всё. И никак больше. Если взять ту же штангу. Из противодействующих факторов там живой организм. Это только он. То есть ему нужно настроиться и просто поднять этот вес. Штанга ничего не сделает. Она никак тебе мешать не будет. Вот она есть и есть. В боксе это не просто штанга против тебя. Это человек, который имеет такие же цели… тебя сбить, поставить в неудобное положение. И у тебя идёт вот это соперничество, где ты можешь применить и силу, и скорость, и хитрость, и тактику – всё что угодно», — сказал Бивол в интервью пресс-службе Федерации бокса России.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Федерации бокса России.

Бивол и Бетербиев прибыли на пресс-конференцию перед реваншем: