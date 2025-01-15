Дана Уайт сделал категоричное заявление по поводу организации боя Джонса и Аспиналла

Президент UFC Дана Уайт выразил уверенность, что поединок между чемпионом промоушена в тяжёлом весе Джоном Джонсом и британским бойцом Томом Аспиналлом получится организовать в этом году.

«Мы работаем. Я действительно уверен, что бой состоится в этом году. Ничто этому не мешает», — сказал Уайт во время беседы с журналистом Джимом Роумом.

В общей сложности Джонс к настоящему моменту в смешанных единоборствах одержал 28 побед и потерпел одно поражение. В активе Аспиналла 15 побед при трёх поражениях.

Ранее Уайт ответил, будет ли он переносить турнир UFC 311 из-за пожаров в Лос-Анджелесе.

Джон Джонс дебютировал в кино: