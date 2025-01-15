Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я должен его научить». Дана Уайт отреагировал на снятие Хабиба с рейса в США

«Я должен его научить». Дана Уайт отреагировал на снятие Хабиба с рейса в США
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу недавнего снятия с рейса авиакомпании Frontier Airlines бывшего чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Инцидент вызвал широкий резонанс.

«Хабиб больше не дерётся, потому что у него куча денег. Кажется, я должен научить Хабиба, как бронировать чартерные рейсы. У него больше денег, чем у кого-либо. Но он такой скромный, что летает на этой чёртовой авиакомпании. Хабиб не должен знать, что такое Frontier airlines», — сказал Дана в эфире Pardon My Take.

Хабиб за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC.

Материалы по теме
Самый страшный месяц Хабиба. Команда Орла может пошатнуть его наследие
Самый страшный месяц Хабиба. Команда Орла может пошатнуть его наследие

Хабиба Нурмагомедова сняли с самолёта в США:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android