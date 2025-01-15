«Я должен его научить». Дана Уайт отреагировал на снятие Хабиба с рейса в США

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу недавнего снятия с рейса авиакомпании Frontier Airlines бывшего чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Инцидент вызвал широкий резонанс.

«Хабиб больше не дерётся, потому что у него куча денег. Кажется, я должен научить Хабиба, как бронировать чартерные рейсы. У него больше денег, чем у кого-либо. Но он такой скромный, что летает на этой чёртовой авиакомпании. Хабиб не должен знать, что такое Frontier airlines», — сказал Дана в эфире Pardon My Take.

Хабиб за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC.

Хабиба Нурмагомедова сняли с самолёта в США: