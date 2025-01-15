Дана Уайт раскрыл примерный срок следующего боя Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу возвращения в октагон бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Ирландец не выступал с лета 2021 года, когда он проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.

«Надеюсь, он вернётся в октагон осенью», — сказал Уайт в эфире Pardon My Take.

Напомним, в конце июня прошлого года Макгрегор должен был встретиться с американцем Майклом Чендлером. Спортсмены собирались сразиться на турнире UFС 303, однако поединок отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил ирландец. В общей сложности в смешанных единоборствах Конор принял участие в 28 поединках, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

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Макгрегор применил навыки ММА на футбольном поле: