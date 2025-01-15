Стерлинг высказался о предстоящем бое Умара Нурмагомедова и Двалишвили на UFC 311

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Умаром Нурмагомедовым и представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Их бой состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

«Если уж Кори Сэндхаген сумел подготовиться к грэпплингу в бою с Умаром, то как думаете, что сделает Мераб? При всём уважении, но вы даже не представляете. Многие могут сказать, что Умар не такой, как другие бойцы. Но знаете что? Мераб тоже не похож на других», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

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