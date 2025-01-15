Дана Уайт категорично ответил на вопрос о возможных боях Макгрегора с Логаном Полом и KSI

Президент UFC Дана Уайт исключил вероятность проведения поединков бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора с блогерами Логаном Полом либо Оладжиде Олатунджи, известным как KSI.

«Будет ли Конор драться с Логаном Полом и KSI?» Нет», — сказал Дана в эфире Pardon My Take.

Напомним, в конце июня 2024 года Макгрегор должен был провести поединок с представителем США Майклом Чендлером. Они собирались сразиться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию.

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