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Мераб Двалишвили заявил о желании помириться с Умаром Нурмагомедовым

Мераб Двалишвили заявил о желании помириться с Умаром Нурмагомедовым
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Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили заявил о желании нормализовать отношения с непобеждённым российским бойцом UFC Умаром Нурмагомедовым.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

«Он упомянул мою страну и продолжал проявлять неуважение ко мне. Это неправильно, особенно с его стороны, потому что я его знаю. Каждый раз, когда я его вижу, я проявляю к нему уважение. Я хорошо к нему относился, и я знаю его как человека. Это не как в видеоигре, где кто-то просто болтает ерунду. Мы настоящие люди. Получить неуважение от Умара – это задело меня.

Конечно, я хочу пожать ему руку и проявить к нему уважение. Я хочу, чтобы у нас снова были хорошие отношения. Мы должны это уладить. Мы – мужчины. Это нормально, иногда мы ссоримся. Я просто расстроен, что он проявил неуважение ко мне. Он не должен был этого делать. Я не хочу иметь врага», — приводит слова Двалишвили MMAJunkie.

Бой между Двалишвили и Нурмагомедовым состоится в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311.

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