«Никогда не видел это в UFC». Царукян анонсировал секретный приём в бою с Махачевым

Претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Арман Царукян рассказал, что в бою с чемпионом UFC в категории до 70 кг Исламом Махачевым на турнире UFC 311 применит секретный приём.

«Все спрашивают: «Расскажи мне свой секретный приём». Как я могу вам это рассказать?» Ладно, я всем говорю, что это хай-кик. Но не знаю, мне, наверное, не стоит говорить о секретном приёме. Все задают один и тот же вопрос: «Какой секретный приём?» Спрашивать об этом бессмысленно. Это хай-кик, ребята.

Этот приём я никогда не видел в UFC, даже в лучших моментах боёв. Когда вы его увидите, вы скажете: «Ого, что это было?» Если я его применю, это сработает», — приводит слова Царукяна MMA Junkie.

Бой между Царукяном и Махачевым состоится в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311.

Тренировка Армана Царукяна перед UFC 311: