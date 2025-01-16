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Арман Царукян рассказал, в чём Ислам Махачев превосходит Хабиба Нурмагомедова

Арман Царукян рассказал, в чём Ислам Махачев превосходит Хабиба Нурмагомедова
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Претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Арман Царукян сравнил российский бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

«Если вы победите Ислама, то вы победите план игры Хабиба. Ислам — это новая версия Хабиба; он более разносторонний, чем Хабиб. Но у Хабиба была лучшая борьба, и его граунд-энд-паунд намного лучше. В партере Хабиб — один из лучших», — приводит слова Царукяна MMA Mania со ссылкой на TNT Sports.

Бой между Царукяном и Махачевым состоится в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311, который пройдёт в Лос-Анджелесе (США). Их бой возглавит кард турнира.

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