Умар Нурмагомедов: возможно, Двалишвили расстроен на UFC, они заставили его биться со мной

Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов высказался о действующем чемпионе в легчайшем весе, Мерабе Двалишвили накануне боя.

«Он нервничает – конечно, он нервничает. Он, возможно, даже расстроен на UFC – они заставили его драться со мной. Ещё до того, как он стал чемпионом, он не хотел этого боя. Он не хотел драться со мной, и когда стал чемпионом, я думаю, он пытался договориться о боях с другими, потому что те бои были бы для него легче.

Он не может ничего сказать UFC или Уайту, чтобы показать им свою позицию. Он всегда говорит, что он «человек компании», но они все равно вынудили его драться со мной», — приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.

Бой между Двалишвили и Нурмагомедовым состоится в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311.

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