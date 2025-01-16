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«Я хотел убить его, потому что я настоящий». Двалишвили ответил на вопрос об Умаре

«Я хотел убить его, потому что я настоящий». Двалишвили ответил на вопрос об Умаре
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Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал, почему ненавидел непобеждённого российского бойца UFC Умара Нурмагомедова.

«Мне необязательно ненавидеть Умара. Но было столько моментов неуважения от него. Он называл меня фейковым чемпионом, а я не фейковый чемпион! Он использовал какое-то выражение против меня, и он сказал, что это грузинская фраза, но это не грузинское выражение! Он упоминал мою страну! Он не уважает меня.

Каждый раз, когда я видел его, я респектовал ему, мы были в хороших отношениях, и я знаю его в жизни… Я был зол на Умара. И, когда мы встретились перед конференцией в прошлый раз, я его спросил: «Почему ты проявляешь ко мне неуважение в соцсетях?» А он ответил: «Потому что я так хочу, а что ты с этим можешь поделать?»

И тогда вы увидели уже через 10 минут, когда он говорил при всех, что никогда не проявлял ко мне или к моей стране неуважения, вот почему я так разозлился, и я хотел убить этого парня, потому что я настоящий.

Но теперь всё хорошо, я на позитиве, это неделя боя, я номер один, я только что видел его, у нас есть контракт на бой, это будет хороший бой, вам понравится, вы получите хорошее шоу», — заявил Двалишвили на медиадне перед турниром UFC 311.

Бой между Двалишвили и Нурмагомедовым состоится в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311.

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