Царукян показал впечатляющую форму перед реваншем с Махачевым

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян продемонстрировал актуальную форму перед реваншем с соотечественником Исламом Махачевым.

UFC Eurasia

UFC Eurasia

Первый поединок бойцов состоялся на UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершился победой Махачева единогласным решением.

Ранее Царукян рассказал о спарринге с бразильцем Мартинсом, нанёсшим Махачеву единственное поражение в карьере.

Реванш Махачева и Царукяна возглавит 19 января турнир UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Путь Армана Царукяна к первому чемпионскому бою в UFC