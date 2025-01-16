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Царукян показал впечатляющую форму перед реваншем с Махачевым

Царукян показал впечатляющую форму перед реваншем с Махачевым
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян продемонстрировал актуальную форму перед реваншем с соотечественником Исламом Махачевым.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян
UFC Eurasia

UFC Eurasia

UFC Eurasia

UFC Eurasia

Первый поединок бойцов состоялся на UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершился победой Махачева единогласным решением.

Ранее Царукян рассказал о спарринге с бразильцем Мартинсом, нанёсшим Махачеву единственное поражение в карьере.

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Реванш Махачева и Царукяна возглавит 19 января турнир UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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