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«Не отдавайте детей на муай-тай». Махачев рассказал смешную историю об Умаре Нурмагомедове

«Не отдавайте детей на муай-тай». Махачев рассказал смешную историю об Умаре Нурмагомедове
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев поделился историей об одноклубнике и соотечественнике Умаре Нурмагомедове, который вместе с ним выступит на турнире UFC 311.

«Мы тренировались в Сан-Хосе, и кто-то из парней сказал: «Поехали в Сан-Франциско». И я ответил, что не хочу ехать из-за пробок. Я не хотел проводить несколько часов выходного в пробках. И они уехали, четверо.

Я позвонил им через два часа, спросить, где они, и они сказали, что возвращаются в отель. Я спросил, что случилось, и выяснилось, что Умар заправил нашу машину не бензином, а дизелем (смеётся). С тех пор мы говорим: «Не отдавайте своих детей на муай-тай, когда они маленькие», — сказал Махачев на пресс-конференции.

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