Махачев ответил, как отреагировал на тренировки Царукяна с его обидчиком в UFC

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал тренировки Армана Царукяна с бразильцем Адриано Мартинсом, нанёсшим ему единственное поражение в карьере.

«Я видел фото, реакции никакой не было. Мартинс… Выиграл он меня, попал, после этого он проигрывал, я не знаю, сколько раз… Я вообще не видел, чтобы он после этого выигрывал. Человек не с теми навыками, с которыми ты можешь расти. У него большой спад. Не думаю, что он чем-то мог помочь Арману», — сказал Махачев на пресс-коференции.

Ранее в интервью Царукян рассказал о тренировках с Мартинсом.

Тренировка Армана Царукяна перед UFC 311