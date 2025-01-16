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Царукян: о реванше с Махачевым будут говорить следующие 10 лет

Царукян: о реванше с Махачевым будут говорить следующие 10 лет
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян считает, что его реванш с действующим чемпионом и соотечественником Исламом Махачевым имеет шансы войти в историю смешанных единоборств.

«Это будет один из лучших боёв в истории лёгкого веса. Наш первый бой состоялся почти шесть лет назад, и все до сих пор о нём говорят, потому что мы показали хороший поединок. Представьте, что мы покажем в эту субботу, учитывая, что стали намного лучше. Люди будут говорить об этом бое следующие 10 лет», — сказал Царукян на пресс-конференции.

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Реванш Махачева и Царукяна возглавит 19 января турнир UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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