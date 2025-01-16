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Иван Штырков и Алексей Кудин проведут бой по правилам кикбоксинга на турнире RCC в феврале

Иван Штырков и Алексей Кудин проведут бой по правилам кикбоксинга на турнире RCC в феврале
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8 февраля в КРК «Уралец» в Екатеринбурге состоится турнир по профессиональному кикбоксингу RCC Fair Fight, сообщает пресс-служба промоушена.

В рамках ивента пройдут 16 поединков, в двух из которых на кону будут стоять титулы чемпиона организации.

Именитый российский боец смешанного стиля Иван Штырков сразится с белорусским кикбоксёром Алексеем Кудиным.

Кудин – пятикратный чемпион мира по тайскому боксу и трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу. За его плечами 40 поединков по правилам ММА, встречался с такими бойцами, как Александр Волков, Сергей Павлович и Анатолий Малыхин.

Возглавит турнир ещё один бой тяжеловесов. Дмитрий Васенев и Никита Козлов сойдутся в пятираундовом бою за титул чемпиона RCC Fair Fight.

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