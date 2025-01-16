Махачев рассказал, как Хабиб пригрозил ему отъездом из-за случая перед UFC 311

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о трудностях подготовки под руководством бывшего одноклубника и члена Зала славы Хабиба Нурмагомедова.

«Пару недель назад я спарринговал с парнями. Один из них прижал меня к клетке, и я остался у неё. Хабиб закричал, что мне нужно делать, но я не послушал.

После тренировки он подошёл ко мне и сказал: «Эй, у меня есть семья, у меня есть работа. Я могу уехать отсюда. Если не будешь слушать, я могу уехать. Если хочешь, чтобы я был здесь, ты должен слушать мои советы», — сказал Махачев на пресс-конференции.

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