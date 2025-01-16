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Ринат Фахретдинов дал прогноз на бой Ислама Махачева и Армана Царукяна на UFC 311

Ринат Фахретдинов дал прогноз на бой Ислама Махачева и Армана Царукяна на UFC 311
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Российский боец UFC Ринат Фахретдинов высказался о предстоящем поединке за титул организации в лёгком дивизионе (до 70 кг) между соотечественниками Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

«Мне кажется, Ислам победит. Да, будет тяжёлый бой. Скорее всего, он пройдёт все пять раундов. Но, кажется, Ислам одержит победу. Я и с Арманом тоже дружу. Но Ислам – это большая фигура. У них сильные команды, хорошая подготовка. И всё-таки уверен, что Махачев подберёт ключи. При этом досрочки я тут не жду», — сказал Ринат Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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Реванш Махачева и Царукяна возглавит 19 января турнир UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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