Ринат Фахретдинов дал прогноз на бой Ислама Махачева и Армана Царукяна на UFC 311

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов высказался о предстоящем поединке за титул организации в лёгком дивизионе (до 70 кг) между соотечественниками Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Мне кажется, Ислам победит. Да, будет тяжёлый бой. Скорее всего, он пройдёт все пять раундов. Но, кажется, Ислам одержит победу. Я и с Арманом тоже дружу. Но Ислам – это большая фигура. У них сильные команды, хорошая подготовка. И всё-таки уверен, что Махачев подберёт ключи. При этом досрочки я тут не жду», — сказал Ринат Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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Реванш Махачева и Царукяна возглавит 19 января турнир UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311.