Ринат Фахретдинов высказался о бое Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова на UFC 311

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов высказался о предстоящем поединке за титул организации в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Однозначно считаю, что тут 50 на 50. Мераб — не подарок. Он может проиграть чисто из-за психологии. Но если Двалишвили справится с психологией, а фамилия Нурмагомедов не будет давить… И тут однозначно должно быть решение. Это самый реальный вариант. Просто никто не знает, в какую сторону. При этом Мераб — борец, Умар — ударник. И это их право — бороться или нет. В любом случае накал будет. Если Мераб переведёт, Умар сможет встать. Вопрос только в том, сколько раз это произойдёт. А ещё не удивлюсь, если Умар сам попытается перевести. Такие «нежданчики» очень часто проходят», — сказал Ринат Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.