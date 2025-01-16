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Ринат Фахретдинов высказался о бое Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова на UFC 311

Ринат Фахретдинов высказался о бое Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова на UFC 311
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Российский боец UFC Ринат Фахретдинов высказался о предстоящем поединке за титул организации в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

«Однозначно считаю, что тут 50 на 50. Мераб — не подарок. Он может проиграть чисто из-за психологии. Но если Двалишвили справится с психологией, а фамилия Нурмагомедов не будет давить… И тут однозначно должно быть решение. Это самый реальный вариант. Просто никто не знает, в какую сторону. При этом Мераб — борец, Умар — ударник. И это их право — бороться или нет. В любом случае накал будет. Если Мераб переведёт, Умар сможет встать. Вопрос только в том, сколько раз это произойдёт. А ещё не удивлюсь, если Умар сам попытается перевести. Такие «нежданчики» очень часто проходят», — сказал Ринат Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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