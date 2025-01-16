«Рано об этом думать». Махачев — о желании Хабиба оставить тренерскую деятельность

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал заявление бывшего одноклубника, а ныне наставника Хабиба Нурмагомедова о желании оставить тренерскую деятельность с уходом из спорта его бойцов.

«Ему пока рано об этом думать. Умар Нурмагомедов дерётся за титул. Усман Нурмагомедов только набрал обороты. Скоро его подпишут в UFC. У Хабиба впереди ещё много непростых и нервных лет», — сказал Махачев на пресс-конференции.

19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) у Махачева состоится реванш с соотечественником Арманом Царукяном. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.