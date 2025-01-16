Ислам Махачев ответил на вопрос о возможных боях с Рахмоновым или Мухаммадом

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев поделился мнением о потенциальных поединках с представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым или американцем Белалом Мухаммадом, являющимся чемпионом UFC в полусреднем весе.

«Я знаю обоих парней. Это не те поединки, которые мне нужны. Оба — бойцы мирового класса, и на их поединок мне было бы интересно посмотреть», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, следующий бой Махачев проведёт на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе. Его соперником станет топовый армяно-российский боец Арман Царукян. Для соперников это будет реванш.

Махачев — величие. Главные победы чемпиона: