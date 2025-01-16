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«Не лучшая новость перед боем». Махачев из-за болезни отказался от интервью Sky Sport NZ

«Не лучшая новость перед боем». Махачев из-за болезни отказался от интервью Sky Sport NZ
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев приболел незадолго до поединка с армянским бойцом российского происхождения Арманом Царукяном. Об этом сообщила журналистка новозеландского телеканала Sky Sport Равиндер Хуния. Изначально планировалось, что Махачев даст интервью Хунии и её соведущему, экс-бойцу Дэну Хукеру, однако Ислам отменил посещение телепрограммы.

«На этой неделе наше шоу должен был посетить Ислам Махачев. Однако Ислам сообщил нам, что плохо себя чувствует. Не самая лучшая новость за неделю перед боем. Посмотрим, что будет с ним дальше», — рассказала Хуния в эфире Sky Sport NZ.

Напомним, следующий бой Махачев проведёт на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе. Его соперником станет топовый армяно-российский боец Арман Царукян. Для бойцов это будет реванш. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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