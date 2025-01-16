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«Рассчитываю на досрочную победу». Царукян поделился планом на бой с Махачевым

«Рассчитываю на досрочную победу». Царукян поделился планом на бой с Махачевым
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) армянский боец российского происхождения Арман Царукян поделился планом на бой с россиянином, чемпионом промоушена Исламом Махачевым.

«Я был крайне удивлён, что являюсь трёхкратным андердогом, однако очень рад за фанатов, которые поставят на меня много денег. Планирую доминировать в этом бою, так что готов на протяжении всех 25 минут работать без перерыва. Не позволю ему легко бороться, постараюсь вести бой в стойке. Покажу всё, на что способен.

Я рассчитываю на досрочную победу. Мне не нужен близкий поединок. Он чемпион, так что судьи могут отдать победу ему. Я покажу отличное выступление и докажу всем, что нахожусь на совершенно другом уровне», — сказал Арман Царукян на пресс-конференции перед боем.

Реванш Махачева и Царукяна возглавит 19 января турнир UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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