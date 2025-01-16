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«Нет никакого смысла». Махачев ответил на вопрос о возможности третьего боя с Царукяном

«Нет никакого смысла». Махачев ответил на вопрос о возможности третьего боя с Царукяном
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поделился мыслями о потенциальной трилогии с армянским бойцом российского происхождения Арманом Царукяном.

«Третий поединок? Надеюсь, что нет. Три боя с одним и тем же парнем — в этом нет никакого смысла. Думаю, придёт новое поколение. У нас самый опасный дивизион в лиге. Старые парни сделали нашу весовую категорию одной из самых сложных не только в UFC, но и во всём спорте. Однако мне нужна новая цель», — сказал Ислам Махачев на пресс-конференции перед турниром.

Реванш Махачева и Царукяна возглавит 19 января турнир UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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