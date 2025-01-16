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«Никаких проблем». Умар Нурмагомедов ответил на предложение о мире Мераба Двалишвили

«Никаких проблем». Умар Нурмагомедов ответил на предложение о мире Мераба Двалишвили
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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказался о потенциальном перемирии между ним и грузинским бойцом Мерабом Двалишвили.

«Если он желает закрыть все вопросы и протянет мне руку в клетке — мы их хакроем. Если он захочет продолжать, то никаких проблем. Всё зависит от него. Я не был агрессором в этом конфликте. Я хорошо с ним общался до этого, мы много раз встречались. И мы способны решить вопросы в клетке.

Но если он захочет продолжать после боя. то я отвечу. Каков привет — таков ответ. Если он захочет закончить, то мы закончим. Не вижу никакой проблемы", — сказал Умар Нурмагомедов на пресс-конференции перед турниром.

Бой между Двалишвили и Нурмагомедовым состоится в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311.

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