Турки Аль аш-Шейх желает провести бой Энтони Джошуа и Днонтея Уайлдера

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил о желании провести поединок между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

«Если говорить о британском рынке, то я бы сейчас хотел увидеть бой между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером. Если Тайсон Фьюри недоступен, то почему бы не провести этот бой?», — приводит слова Турки Аль аш-Шейха talkSPORT.

Деонтей Уайлдер проиграл четыре из последних пяти поединков в карьере. Последняя победа Уайлдера датирована 15 октября 2022 года, когда он в первом раунде нокаутировал Роберта Хелениуса. После этого Уайлдер поочерёдно проиграл сначала Джозефу Паркеру, а затем, в июне прошлого года, китайскому боксёру Чжану Чжилэю.

Энтони Джошуа в последнем поединке, состоявшемся в сентябре 2024 года, проиграл нокаутом в пятом раунде соотечественнику Даниэлю Дюбуа, упустив шанс завоевать титул чемпиона мира по версии IBF.