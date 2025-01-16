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Бетербиев — о завершении карьеры Фьюри: это у него не в первый раз

Бетербиев — о завершении карьеры Фьюри: это у него не в первый раз
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о решении Тайсона Фьюри завершить карьеру.

«Фьюри объявил о завершении карьеры? Думаю, это у него уже не в первый раз. Может, ещё вернётся, увидим. Знаете, прямо сейчас он нужен боксу. В боксе не так много именитых спортсменов. Бой Канело и Теренса Кроуфорда? Я не фанат просмотра бокса. Но этот бой я посмотрю, если он действительно состоится», — сказал Бетербиев в интервью iFL TV.

Напомним, Фьюри свой последний бой проводил в декабре 2024 года, где он во второй раз подряд проиграл судейским решением судей действующему чемпиону мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинцу Александру Усику.

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