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Двалишвили готовился к бою с Умаром Нурмагомедовым со швами на ноге

Двалишвили готовился к бою с Умаром Нурмагомедовым со швами на ноге
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Чемпион UFC в легчайшем весе, грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили получил травму ноги в ходе подготовки к защите титула в поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

Как обратили внимание в социальных сетях, Двалишвили в прошлом месяце во время интервью одному из азиатских каналов показал, что на его ноге были наложены швы.

Судя по промофотографиям к предстоящему поединку, сейчас ситуация стала лучше, однако следы на ноге Двалишвили всё ещё остались, а, как известно, Атлетическая комиссия Калифорнии достаточно требовательна к состоянию здоровья спортсменов, в связи с чем в соцсетях появились опасения, что Двалишвили могут снять с поединка.

По словам Мераба, это повлияло на подготовку к бою, но никак не сказалось на проведении поединка.

«Это повлияло на мою подготовку к бою, но не на сам бой. Тренировочный лагерь был сложным из-за этой травмы. Но я в порядке и готов, всё хорошо», — заявил Двалишвили на пресс-конференции.

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