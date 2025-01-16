Клэй Гуида исключён из ростера UFC

Американский боец смешанных единоборств Клэй Гуида был исключён из ростера UFC. Об этом сообщает MMAMania.

43-летний боец дебютировал в UFC в 2006 году в статусе чемпиона Strikeforce в лёгком весе. В его послужном списке победы над такими бойцами, как Нейт Диаз, Рафаэль дос Аньос, Таканори Гоми и Энтони Петтис. В 2011 году Гуида провёл титульный бой, но уступил Бенсону Хендерсону.

Гуида провёл свой последний поединок в UFC в декабре 2024 года, проиграв Чейзу Хуперу. Для него это поражение стало третьим подряд и 19-м в UFC. Всего на его счету 63 поединка, в которых он одержал 38 побед и потерпел 25 поражений.