Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пресс-конференция перед турниром UFC 311 начнётся в 05:00 мск

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. Главным событием спортивного мероприятия станет поединок в лёгком весе между действующим чемпионом лиги россиянином Исламом Махачевым и армянским бойцом российского происхождения Арманом Царукяном.

В ночь с 16 на 17 января состоится пресс-конференция перед турниром. Её начало запланировано на 05:00 по московскому времени.

Напомним, соглавным событием вечера станет ещё один титульный бой — чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили будет защищать пояс в поединке с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым.

Отрывающим же турнир поединком станет бой ещё одного представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Топ наилегчайшего веса Тагир Уланбеков сразится с американцем Клейтоном Карпентером.