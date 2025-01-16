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Пресс-конференция перед турниром UFC 311 начнётся в 05:00 мск

Пресс-конференция перед турниром UFC 311 начнётся в 05:00 мск
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В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311. Главным событием спортивного мероприятия станет поединок в лёгком весе между действующим чемпионом лиги россиянином Исламом Махачевым и армянским бойцом российского происхождения Арманом Царукяном.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

В ночь с 16 на 17 января состоится пресс-конференция перед турниром. Её начало запланировано на 05:00 по московскому времени.

Напомним, соглавным событием вечера станет ещё один титульный бой — чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили будет защищать пояс в поединке с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

Отрывающим же турнир поединком станет бой ещё одного представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Топ наилегчайшего веса Тагир Уланбеков сразится с американцем Клейтоном Карпентером.

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