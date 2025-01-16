Ильяс Хамзин дебютирует в Karate Kombat 25 января

Российский боец смешанных единоборств, представляющий клуб «Архангел Михаил» и выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Ильяс Хамзин 25 января 2025 года дебютирует в лиге Karate Kombat.

Соперником россиянина станет бывший боец UFC, экс-чемпион Brave бразилец Лукас Мартинс.

Турнир Karate Kombat 52 состоится в Майами (США).

Свой последний поединок Хамзин провёл на турнире RCC Intro 33, где уступил Луису Сезару да Силве единогласным решением судей. Всего на его счету 17 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и четырежды потерпел поражение.

Мартинс не выходил в клетку с декабря 2023 года, тогда он уступил Абдисаламу Кубанычбеку техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету Мартинса 29 боёв в ММА, в которых он одержал 22 победы и семь раз потерпел поражение.