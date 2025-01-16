Менеджер Махачева опроверг слухи о плохом самочувствии Ислама

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца, чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, прокомментировал информацию о плохом самочувствии спортсмена.

«Всё отлично, идёт подготовка к бою. Не верьте журналистке», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

Напомним, ранее журналистка новозеландского телеканала Sky Sport Равиндер Хуния сообщила, что Махачев приболел незадолго до поединка с армянским бойцом российского происхождения Арманом Царукяном. Изначально планировалось, что Махачев даст интервью Хунии и её соведущему, экс-бойцу Дэну Хукеру, однако, по словам журналистки, Ислам отменил посещение телепрограммы из-за плохого самочувствия.

Напомним, следующий бой Махачев проведёт на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе. Его соперником станет топовый армяно-российский боец Арман Царукян. Для Ислама и Армана это будет реванш. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311.