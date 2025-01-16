«Сколько бы людей остались живы». Олег Тактаров поделился житейским советом

Прославленный российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где рассказал подписчикам о пользе для здоровья заваренных листьев эвкалипта. Именитый спортсмен подчеркнул, что просто масло эвкалипта не подойдёт.

«Сколько бы людей остались живы, если бы это видео на три года раньше увидело свет. Но лучше поздно, чем никогда. Листья эвкалипта, классно ещё, если шишки. Я лично не довожу до кипения, но близко к этому, чтобы пошёл запах устойчивый. Дышишь до тех пор, пока не почувствуешь, что «переел», что у тебя устойчивое отвращение к запаху. Два раза я выздоровел. На следующий день. Я ещё продолжал болеть. Но лёгкие и нос меня не беспокоили», — написал Тактаров на своей странице в социальных сетях.

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