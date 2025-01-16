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Оливейра — о бое Махачева и Царукяна на UFC 311: я следующий

Оливейра — о бое Махачева и Царукяна на UFC 311: я следующий
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Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Чарльз Оливейра поделился мнением о предстоящем поединке за титул UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и российско-армянским бойцом Арманом Царукяном. Махачев является обладателем чемпионского пояса, а Царукян — претендентом.

«У них схожие стили. Думаю, у Ислама будет небольшое преимущество. Я также полагаю, что это будет очень хороший бой, но для меня не имеет значения, кто победит. Я следующий. Буду драться в феврале или в марте, это будет зависеть от того, как пройдёт этот поединок», — сказал Оливейра в эфире TNT Sports.

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