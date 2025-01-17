Двалишвили — о бое Умаром Нурмагомедовым: Топурия будет в моём углу, пусть и из Испании

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили ответил на вопрос по поводу своего соотечественника Илии Топурии, являющегося обладателем чемпионского пояса промоушена в полулёгком весе. В ночь с 18 на 19 января мск Двалишвили проведёт поединок с россиянином Умаром Нурмагомедовым. Спортсмены сразятся на турнире UFC 311.

«Илия будет в моём углу, пусть даже и из Испании. Это мой брат. Мы оба из Грузии и всегда поддерживаем друг друга. Илия — отличный парень и отличный человек. Он мой друг. Конечно, он вдохновляет меня стремиться к тому, чтобы работать ещё усерднее», — сказал Двалишвили в эфире TNT Sports.

Мераб Двалишвили устроил перепалку на UFC 310: